Плейлист BURO.: назад в шестидесятые

Шестидесятые стали важным десятилетием в истории - разгорелась холодная война, началась война во Вьетнаме, благодаря чему расцвело антивоенное движение, послужившее основой для идеологии хиппи. Также этот временной отрезок можно назвать периодом расцвета рок-музыки, появления авторского кино и французской "новой волны", сексуальной революции. Конечно, нельзя представить 60-е без The Beatles - группы, которая во многом составляла собой "портрет" эпохи - звучанием, текстами и даже внешним видом участников. Но мы решили собрать плейлист этого периода, не включая в него The Beatles, чтобы воссоздать более разностороннюю атмосферу того времени.