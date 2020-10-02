В Казахстане стартовали предзаказы на новый Samsung Galaxy S20 FE

Samsung позиционируют новый Galaxy S20 FE как телефон для максималистов. Это значит, что "он может всё": фотография, гейминг, веб-серфинг, поддержка аксессуаров и прочее. Телефон создан с целью помочь реализовать всё, что хочет пользователь. Рассмотрим детально каждую из "фишек" Galaxy S20 FE.

Камеры

На задней панели телефона расположены три камеры pro-grade. Они снимают фотографии качества, достойного хештега #nofilter-worthy (достойное не использовать фильтр). Две камеры на 12MP отвечают за широкий и ультраширокий угол съемки, пока камера 8MP работает как длиннофокусный объектив (телевик). В итоге пользователь получает фотографию с расширенным полем обзора и возможностью трехкратного оптического зума. Помимо возможности оптического приближения, на Galaxy S20 FE имеется функция Space Zoom. Она позволяет делать снимки крупным планом с зумом до 30х.

Тыловые камеры обладают большим сенсором со сдвоенными пикселями, что обеспечивает получение ярких снимков при ночной съемке. Оптимизация происходит благодаря встроенному искусственному интеллекту, который вмиг обрабатывает серию кадров и выдает четкую фотографию даже при слабом освещении. Не забыли в Samsung и про фронтальную камеру – её 32MP превращают обычное селфи в селфи-портрет высочайшего качества.

Дисплей

Телефон оснащен FHD-экраном Infinity-O размером 6,5 дюймов. Фактически экран окаймлен рамкой, но с трех сторон она невидима. Передняя камера спрятана в микроскопическом отверстии в верхней части дисплея. Так повышается уровень иммерсивности во время гейминга, стриминга и видеозвонков. Дисплей Super AMOLED поддерживает обновление до 120 Гц, что в два раза превышает стандарт индустрии. Это значит – плавная картинка, увеличенная скорость, сохранение четкости даже при высокой динамике.

Аккумулятор и процессор

Заряд – "больная тема" современных смартфонов. В Samsung Galaxy S20 FE проблема решена посредством умной батареи, емкостью 4500 мАч. Интеллектуальная система автоматически сберегает энергию, что позволяет сэкономить заряд на целый день. Это впечатляет, если учесть, что в телефоне установлен новый чипсет, шесть ГБ оперативной памяти и улучшенный сопроцессор NPU. Они повышают производительность центрального процессора, поэтому приложения, игры и прочий функционал телефона работает максимально быстро.

Прочее

Встроенная память – 128 ГБ, помимо этого, телефон поддерживает microSD карты до 1ТБ. Пыле/влагонепроницаемость по стандарту IP68 позволяет смартфону находиться в воде на глубине до полутора метров, в течение 30 минут. Также телефон поддерживает подключение различных аксессуаров Galaxy, например Galaxy watch active 2 или Buds Live Fit2.

Уже с первого октября в Казахстане появилась возможность сделать предзаказ. В случае оформления предзаказа, покупателей ждут подарки в виде фитнес-браслета Galaxy Fit2 и беспроводного зарядного устройства EP-N330.