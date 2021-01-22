Теперь в Казахстане можно приобрести не только кофейную систему Original, но и Vertuo. Кофемашины инновационной системы Vertuo расширяют возможности приготовления кофейных напитков у себя дома. Доступны пять объемов кофе: эспрессо (40 мл), двойной эспрессо (80 мл), Гран Лунго (150 мл), большая (230 мл) и очень большая чашка (414 мл).

В основе кофемашин Vertuo лежит запатентованная технология Centrifusion®. Для этого был разработан новый формат капсул, отличных по размеру и функциям от Original. Капсула раскручивается в кофемашине, как в центрифуге, и экстракция происходит под действием центробежной силы, возникающей в результате вращения капсулы и потока воды. Считывая уникальный штрих-код на каждой капсуле, кофемашина подбирает идеальные параметры приготовления кофе: объем, температуру, время экстракции и скорость вращения капсулы.

Запуск новой кофейной системы в декабре 2020 года сопровождался изданием рождественского лимитированного кофе Variations Italia. Коллекция посвящена традиционным итальянским десертам. Она включает печенье амаретти (Amaretti), бискотти с орехом пекан (Pecan Biscotti) и классический итальянский эспрессо Il Cafe. В нее также входят аксессуары: фарфоровые чашки с блюдцами Lume и диспенсер, боул для хранения капсул Alessi X Nespresso и термокружка Nespresso Limited Edition Touch Travel Mug.

Кофемашины Nespresso доступны к приобретению через точки продаж «Технодом», «Мечта» и «Сулпак» в Алматы и Нур-Султане. Подробная информация доступна на сайте, а также по телефону. Кофе для системы Vertuo, в том числе бленды Variations Italia с аксессуарами, можно заказать на сайте или в мобильном приложении Nespresso с доставкой в Казахстан.