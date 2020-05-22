NASA ищет кандидатов для симуляции изоляции на Марсе

Благодаря близкому расположению и схожим природным условиям с Землей, Марс может стать наиболее вероятным кандидатом для колонизации человечеством в ближайшем будущем. В связи с этим американское космическое агентство NASA объявило о поиске добровольцев среди граждан США.

Команда людей проведёт восемь месяцев в искусственном космическом корабле в полной изоляции, выполняя различные задачи в виртуальной реальности. NASA ищут кандидатов в возрасте от 30 до 55 лет, которые свободно владеют двумя языками – английским и русским, также они должны пройти физическую и психологическую оценку. Симуляция будет проведена в Москве, в закрытом помещении российского института медико-биологических проблем РАН. Таким образом учёные хотят выяснить степень готовности людей к длительным космическим экспедициям. Отобранные кандидаты могут рассчитывать на достойную финансовую компенсацию.

Более полная информация для будущих кандидатов предоставлена на сайте NASA.