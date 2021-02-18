Facebook наложили бан на новости в Австралии

Начиная с сегодняшнего дня, страницы австралийских новостных сайтов находятся в блоке на платформе Facebook. Пользователи не могут просматривать местные и международные новости и делиться ими. Люди вне страны также не имеют доступа к австралийским новостям.

Новостной бан является ответной реакцией компании на предложенный в Австралии законопроект, принуждающий социальные платформы платить местным новостным издательствам за контент. По мнению компаний Google и Facebook, новый закон не отражает реальности интернета и несправедливо наказывает их платформы. Власти страны считают, что данный шаг лишает техгиганта авторитета. Законопроект готовится с прошлого года, и власти не намереваются тормозить процесс его имплементации.

Помимо СМИ, Facebook заблокировал официальные страницы ряда госслужб и общественных организаций. Публикации министерства здравоохранения, метеорологического бюро и службы спасения были временно удалены, что платформа признает случайной ошибкой. Это упущение обеспокоило как местные власти, так и публику.

Напомним, что в начале этого года Facebook заблокировал аккаунт действующего на тот момент президента США Дональда Трампа.