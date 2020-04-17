В НАСА работает порядка 17000 человек. С наступлением карантина космическое агентство отправило почти всех сотрудников по домам. Им пришлось импровизировать и адаптироваться. Проблема в том, что для функциональной работы ученым НАСА необходимы специальные условия. А разослать всю необходимую аппаратуру по домам просто невозможно. Например, чтобы иметь возможность управлять марсоходом, ученым-пилотам нужны специальные 3D-очки – для того, чтобы ориентироваться в пространстве и манипулировать роботизированной рукой ровера. Очки создают видимость трехмерного пространства, что позволяет эффективно выполнять поставленные задачи. Они оснащены невероятно мощной графической картой и, к сожалению, их не смогли выслать с остальной аппаратурой.

Ученым пришлось импровизировать. Решение оказалось до смешного простым. Они использовали классические красно-синие 3D-очки. Конечно, они не могут создать такого же эффекта присутствия, но, как показала практика, справляются с задачей. Стоит отметить, что это лишь очередное доказательство совершенства современных технологий. Люди способны управлять аппаратом за 55 миллионов километров, сидя дома в красно-синих 3D-очках. Как сказала руководитель научно-исследовательской группы Кэрри Бридж: “Это классический НАСА, как по учебнику”.