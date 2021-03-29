Весенние предложения в The Ritz-Carlton, Astana

В апреле отель The Ritz-Carlton, Astana порадует своих гостей новыми предложениями и возможностью провести весенние дни в атмосфере красоты и роскоши.

Для романтики не существует границ

В The Ritz-Carlton, Astana запустили обновленный формат гастрономических вечеров на вершине Talan Towers, которые покорили сердца жителей столицы еще прошлым летом. Теперь гости могут наслаждаться ужином в любую погоду, благодаря постройке нового утепленного стеклянного пространства. Это место идеально для романтических свиданий и встреч с близкими людьми.

Ужин на высоте включает в себя обновленный гастрономический сет из 4-х курсов с бутылкой шампанского. В меню входят: нежный тыквенный суп с добавлением имбиря, моркови и жареных тыквенных семечек, закуска из лосося и форели, нежная буррата под аккомпанемент из спелых томатов и соуса песто, ассорти изысканных сыров и мясных деликатесов, в качестве основного блюда шеф подает оссобуко из говядины. Кульминация вечера - классический тирамису.

«Весенний отдых»

The Ritz-Carlton, Astana предлагает возможность устроить себе мини-отпуск, воспользовавшись специальным предложением «Весенний отдых». Проведите весенние дни, наслаждаясь комфортом и уютом номера Deluxe, вкусным завтраком на двоих в ресторане Mökki, посещением бассейна, тренажерного зала и сауны.

Семейный отдых в The Ritz-Carlton, Astana

Этой весной в отеле обновили предложение «Семейные Моменты». Предложение включает проживание в одном из роскошных номеров с завтраком в ресторане Mökki на двух взрослых и двух детей до 12 лет, комплименты для детей, доступ в бассейн, тренажерный зал и сауну, а также игровую зону семейного ресторана Ribambelle - идеальный вариант для весенних каникул.

Пасхальный бранч в ресторане Mö kki - 4 апреля |12.30

4 апреля в честь католической Пасхи ресторан Mökki проводит праздничный воскресный бранч.

Особенность бранчей в Mökki - теплая, дружественная атмосфера, обилие вкусной еды, живая музыка и анимационная программа для маленьких гостей. Для Пасхального бранча команда ресторана подготовила специальное меню: холодные и горячие закуски, изысканные салаты, нежнейшая ножка ягненка, паста с домашними соусами, запеченный в морской соли лосось и большое количество десертов и шоколадных скульптур от шеф-кондитера Партхи Бозе.

Дегустация от мастера-сомелье Анны Свириденко «Винная среда» в Mö kki 7 и 27 апреля

Winesday Wednesday - это путешествие в мир ароматов от профессионального сомелье Анны Свириденко, где вы научитесь интерпретировать полученные букеты.

7 апреля винный вечер посвящен белым винам Рислинг, одновременно бодрящими и возвышенными, ароматными и строгими. Рислинг называют королем белого вина за его многогранность, звонкую кислотность и невероятную способность красиво стареть. Анна подробно расскажет об особенностях этого «королевского» сорта.

А 21 апреля Winesday Wednesday Анна посвятит редким и уникальным сортам вин из разных стран - прекрасная возможность насладиться невероятными вкусами испанских красных темпранильо и менсия или белого вина уникального сорта Грюнер Вельтлинер.

Гости смогут многое узнать об истории вин, особенностях регионов и услышать от Анны винные легенды.