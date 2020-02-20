‘STYQ – это открытая экспериментальная платформа для проектов и коллабораций в сфере искусства. О её создании впервые задумались в 2019 году, во время программы Creative Producers, которая была организована British Council. Участники программы решили перенести полученный опыт в родной город и получился ‘STYQ. Своей целью ребята ставят "создание и продвижение проектов в области нового искусства путем объединения, эмпатии и эксперимента".

"Это не только стыковка разных видов искусств и аудиторий, а объединение креативных людей (пока только нашего) города в единое движение. Мы хотим знакомить людей с творчеством друг друга и давать возможность делать новые проекты на стыке дисциплин, – рассказывает исполнительный директор фестиваля Айдана Мусина, – А это значит, что между собой переплетаться, смешиваться и "стыковаться" будут музыка, визуальное искусство, танец, текст, театр, мультимедиа и всё остальное".

Фестиваль продлится три дня – с 28 февраля по 1 марта. Тема мероприятия – Connection, а хэдлайнером выступит британская певица японского происхождения Hatis Noit. Также в рамках феста будут проведены несколько лекций, музыкальных выступлений, видеоарт-перформанс от VIS/LAB, выставка Connection, спектакли и перформанс "Сон". Мероприятие пройдет в нескольких локациях (Трансформа, ARTMEKEN, SmArt.Point, Almaty Gallery). Следить за обновлениями можно на сайте styqfest или на официальной странице в Instagram.