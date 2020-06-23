Отпускной сезон не за горами, а шансы выехать куда-либо отдохнуть по-прежнему невелики. Но устроить отдых можно и в пределах города. The Ritz-Carlton, Almaty предлагает провести лето, не нарушая рекомендованных мер предосторожности, на приватной террасе Terrace 77, расположенной на территории отеля.

К началу сезона там представили новое летнее меню от шеф-повара и сезонные коктейли от бармена отеля. По средам – специальное коктейльное предложение, а по четвергам проходят показы культовых фильмов под открытым небом в летнем кинотеатре (начало показов в 20:30). В пятничный вечер действует предложение для посетительниц – каждый второй коктейль гостьи получают в подарок от Terrace 77. А в субботу работает специальное предложение от шеф-повара: ассорти закусок, плато из мяса, птицы или рыбы на гриле и ассортимент домашнего мороженого – на десерт. Для самых маленьких посетителей имеется специальная развлекательная программа, а дети до 6 лет могут поужинать бесплатно. Такое предложение послужит отличным поводом собраться с семьей и друзьями на ужин в выходные.

Ежедневно после закрытия и перед открытием на террасе проводится тщательная дезинфекция. Столы на террасе расположены с учетом социальной дистанции, в связи с чем количество мест ограничено, поэтому рекомендуется предварительное бронирование.