Теперь “КиноПоиск HD” полностью доступен для подписчиков “Яндекс.Плюс”

Функция сервиса по подписке становится все более популярной. Помимо привычного кино и музыки, появились даже продуктовые корзины по подписке. В этой новой сфере пионером на рынке СНГ выступила компания Яндекс. Они активно продвигают свой сервис и после успеха платформы “КиноПоиск HD”, Яндекс доказали свое первенство. Но если раньше “КиноПоиск HD” был доступен только за отдельную плату, сейчас онлайн-кинотеатр стал полностью доступен подписчикам “Яндекс.Плюс”. А это более 7,7 тысяч сериалов, фильмов и мультфильмов. При этом стоимость месячной подписки осталась прежней – 849 тенге.

Помимо онлайн-кинотеатра, сервис “Яндекс.Плюс” позволяет пользоваться стримингом “Яндекс.Музыка”, облачным хранилищем “Яндекс.Диск”, сервисом для покупки билетов “Яндекс.Афиша”, также предоставляются скидки и бонусы для пользователей “Яндекс.Такси”.