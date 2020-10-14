Absolut проводит свой первый digital-конкурс Absolut Snapshot для фотографов-профессионалов и любителей. Конкурс исследует креативный потенциал людей, связанных с цифровым искусством. Он состоит из четырех этапов: Absolut пейзаж, Absolut портрет, Absolut предметка и Absolut видео. Название каждого говорит за себя. Отборочный этап – Absolut пейзаж – пройдет с 13 по 27 октября. В качестве жюри выступят: фотографы Виктор Магдеев и Равиль Абушаев, бренд-амбассадор Absolut Николай Поздеев и бренд-команда Absolut. 19 ноября, по окончании последнего тура, жюри определит трех финалистов, а 20 ноября будут озвучены имена призеров и распределены места. Победитель получит 300 000 тенге.

Более подробная информация об условиях конкурса доступна здесь.