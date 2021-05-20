Sport Kultura – новый проект от Esentai Mall про спортивную одежду и аксессуары

Sport Kultura – это первый в истории Esentai Mall проект про спортивную одежду и аксессуары. В мультбрендовом магазине будут представлены товары для тенниса, плавания, велоспорта, горных лыж и даже виндсерфинга. Помимо Rossignol, Head и Mizuno, здесь можно найти и нишевые бренда – Mongoose, Mammut, Fashy и GT Bicycles.

Дизайном пространства занималась бюро Crosby Studios. Они работали с Balenciaga, Nike и Opening Ceremony. Главная "фишка" бюро – использование чистого цвета, как главного элемента. Для Sport Kultura был выбрал неоновый желтый (Safety Yellow).

Магазин расположился на третьем этаже Esentai Mall.