Sheraton Hotels and Resorts открылся в Нур-Султане

В Нур-Султане открылся Sheraton Hotels and Resorts в Казахстане - Sheraton Nur-Sultan Hotel, состоящий из 191 номера и 100 сервисных апартаментов. Отель расположен в Абу-Даби Плаза, это значит, что рядом находятся торговые центры, офисы и основные достопримечательности города - Астана Опера, Астана Балет, Деловой центр "ЭКСПО" и Байтерек. 11 минут на машине отделяют отель от Международного аэропорта имени Нурсултана Назарбаева. По традиции сети, для декора интерьера были выбраны работы местных художников и скульпторов.

На территории отеля действуют три ресторанные зоны: фьюжн ресторан Emiliya, предлагающий местные и ближневосточные блюда, мясной ресторан SALTER'S и коворкинг The Lobby Bar. 3800 квадратных метров занимает Sheraton SPA & Fitness. Новый фитнес центр оснащен оборудованием Technogym, шестью кабинетами для СПА-процедур, хамамом, бассейном и саунами.

Минимальная стоимость проживания: 40 000 Тенге или 100 $ за ночь. Подробнее здесь.