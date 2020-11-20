SEVEN Bar and Restaurant предлагает алматинцам и гостям города расширить свои гастрономические горизонты и попробовать еженедельно обновляемое авторское сет-меню от шеф-повара Исмаила Алчая. В него входят: премиальные стейки USDA Prime Beef, блюда из морепродуктов - во всем разнообразии, аутентичные японские суши и сашими и вина старого и нового света. Уникальное сет-меню состоит из четырех или шести подач на выбор. К каждому сету специально подобрано вино, которое отлично подчеркивает вкус блюд.

Стоимость сет-ужина из четырех подач составляет 40 000 на персону или 60 000 на персону с вином.

Стоимость сет-ужина из шести блюд составляет 60 000 тенге на персону или 85 000 тенге на персону с вином.

Гости смогут наблюдать за процессом приготовления авторских коктейлей в формате шоу. За атмосферность отвечает музыкальное сопровождение вечера - произведениями для скрипок и фортепиано.

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