HBO выпустил трейлер документального фильма о ЛГБТ-сообществе в Чечне

На YouTube-канале HBO появился трейлер документального фильма «Welcome to Chechnya» («Добро пожаловать в Чечню»). Он посвящен преследованию сексуальных меньшинств властями в Республике Чечня.

Режиссер фильма Дэвид Фрэнс (номинант на "Оскар" за документальный фильм "Как пережить чуму") начал работу над фильмом после того, как прочитал статью Маши Гессен для The New Yorker о работе ЛГБТ-активистов и их помощи чеченским жертвам в вызволении их из страны. В документальном фильме Фрэнса также показана тайная операция по вывозу преследуемых людей, при содействии «Российской ЛГБТ-сети». Чтобы обеспечить безопасность героям фильма, было принято решение изменить их лица на лица других реальных людей. В основном донорами стали представители ЛГБТ-сообществ из Нью-Йорка.



Премьера фильма на HBO состоится 30 июня.