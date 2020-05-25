Cartier проведет онлайн-конференцию для женщин предпринимателей

26 мая Cartier проведет первую онлайн-конференцию для женщин-предпинимателей, в которой смогут принять участие все желающие. Это будет первое полностью цифровое мероприятие бренда, хотя изначально планировалась двухдневная сессия с практическими заданиями.

Эта конференция предназначена для предпринимательниц, которые уже развивают собственный impact-driven business, только задумываются об этом или просто неравнодушны к будущему общества и окружающей среды. Также конференция позволит побольше узнать о глобальном конкурсе Cartier Women's Initiative - это ежегодный конкурс бизнес-проектов, основанный Cartier совместно с бизнес-школой INSEAD. Цель конкурса – создать условия, в которых каждая женщина, чей бизнес несет социальную миссию, сможет раскрыть свой потенциал и вывести проект на новый уровень. Cartier Women’s Initiative предоставляет предпринимательницам со всего мира финансовые, академические и человеческие ресурсы.

"За все годы существования, в финал конкурса Cartier Women’s Initiative выходили девушки из разных стран, и лишь один раз – из России. Мы абсолютно уверены, что в России и СНГ есть множество талантливых, сильных женщин, которые стремятся делать мир лучше. Именно поэтому мы решили организовать это мероприятие, в рамках которого расскажем потенциальным участницам о возможностях программы, подготовим к подаче заявки и постараемся дать тот мотивирующий импульс, который так необходим в непростом деле предпринимателя" - Янина Новицкая, управляющий директор Cartier в России и СНГ.

В программу конференции войдут выступления и вебинары, подготовленные представителями компании Cartier и ее партнерами из сфер консалтинга, финансов и бизнеса. Среди спикеров - генеральный директор "Сколково Форум" Екатерина Иноземцева, партнер компании Deloitte Екатерина Трофимова, посол доброй воли ООН по промышленному развитию Веронике Пешкова и многие другие.

Присоединиться к конференции можно будет 26 мая в 13:00 по времени Нур-Султана по этой ссылке. Подробнее о конференции и предстоящем конкурсе можно узнать в специальном телеграм-канале.