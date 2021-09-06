Condé Nast представил замену Эммануэль Альт в Vogue Paris

Весной стало известно об уходе Эммануэль Альт с поста главного редактора Vogue Paris. И вот, наконец, издательский дом Condé Nast представил ее преемницу — Эужени Трошу, должность которой в журнале будет звучать как «глава редакционного контента» (Head of editorial content). Об этом сообщает WWD.

Трошу пришла в Condé Nast десять лет назад. В Vogue Paris она успела побыть редактором отдела моды и редактором по работе с партнерами. Теперь Эужени будет активно взаимодействовать с главным редактором американского Vogue и глобальным контент-директором Анной Винтур, а также главой британского Vogue Эдвардом Эннинфулом, который отвечает и за другие европейские версии издания.

«Принять эту роль — большая честь для меня, и я очень рада быть частью международной трансформации Vogue», — отметила Эужени Трошу.

Ранее итальянский Vogue покинул главред Эмануэле Фарнети. Вместо него на должность главы редакционного контента была предложена Франческа Рагацци.