Vogue и CFDA оказывают помощь модной индустрии

Главный редактор Vogue Анна Винтур и Американский совет модных дизайнеров CFDA создали фонд поддержки под названием «A Common Thread». Фонд займется сбором денег для компаний, пострадавших от пандемии COVID-19, нанёсшей ощутимый урон модным брендам. Посредством серии видеороликов, в которых будет освещена деятельность дизайнеров и работников индустрии в этот сложный период, создатели инициативы надеются повысить осведомленность и привлечь средства для фонда. «Видеоролики привлекут внимание не только дизайнеров, но и тех, кто неустанно работает за кулисами индустрии моды», - говорится в пресс-релизе. Исходя из данных The New York Times, в сфере розничной торговли заняты 52 миллиона человек. Стартом кампании стали видео, в которых Филлип Лим, Риз Купер, Дженнифер Миллер и Аврора Джеймс рассказывают, как пандемия повлияла на их бизнес.

Так, на днях благотворительная организация Ральфа Лорена Ralph Lauren Corporation выделила десять миллионов долларов США в Фонд солидарности Всемирной организации здравоохранения и на гранты среди сотрудников Ralph Lauren, которые столкнулись с последствиями COVID-19, и часть средств (один миллион долларов США) была выделена на инициативу фонда «A Common Thread».

Компании, которых затронули проблемы, связанные с коронавирусом, могут подавать заявки на гранты начиная с 8 апреля.