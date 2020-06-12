Владелец ZARA объявил о закрытии 1200 магазинов

Закроются небольшие старые магазины таких брендов, как Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull & Bear. Все они принадлежат компании-владельцу Inditex. В основном пострадают азиатские и европейские рынки. Сообщается, что сотрудникам будет предложена работа в онлайн-магазинах.

В период пандемии конгломерат потерпел убытки, продажи упали на 44% до 3,3 миллиардов евро. В первом квартале текущего года убыток составил 409 миллионов евро. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года, Inditex получили прибыль в 736 миллионов евро. В то же время количество покупок онлайн в апреле выросло на 95%. В ближайшее время, компания планирует вложить 1 миллиард евро вразвитие онлайн-торговли. Помимо этого, компания внедрит новые технологии в оффлайн-магазинах. И даже планирует открыть 450 новых точек. «Главная цель с настоящего времени до 2022 года - ускорить полную реализацию нашей концепции интегрированного магазина с бесперебойным обслуживанием на любом устройстве и в любое время дня», - заявил генеральный директор Пабло Исла.