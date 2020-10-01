По заявлению дизайнера, новый бренд VIKA 2.0 сохранил эстетику и философию VIKA GAZINSKAYA, но вещи стали более доступными по цене. Упор сделан на базовые изделия, которые составляют основу гардероба на все случаи жизни.

Бренд намерен использовать только sustainable материалы, которые прошли надлежащие проверки и имеют серьезные сертификации. Принцип sustainable имеет много уровней. Так, при производстве одежды планируется использовать материалы из переработанных мусора и отходов (полиэстер и пластик), а также переработанные шерсть и хлопок. Кроме того, будут использоваться натуральная ткань, произведенная из 100% древесины (тенсель, лиоцелл), эко-шелк и эко-хлопок, весь процесс производства которого проходит без применения пестицидов (от них не только истощается плодородный слой почвы, но и страдает кожа). Поставляться и продаваться одежда будет в перерабатываемой упаковке. Каждое изделие имеет краткое и четкое пояснение: из чего оно сделано и почему этот материал – sustainable.

Газинская осознает, что жить на 100% экологично нам, жителям мегаполисов, невозможно. "Мы все летаем самолетами, используем такси или личное авто, стираем белье порошком. Но мы точно можем уменьшить количество потребляемой энергии, свести к минимуму вредные выбросы и загрязнение всемирного водного ресурса, а также почти полностью прекратить использование тех материалов, которые не разлагаются в почве, таких как пластик. Также мы можем совершать покупки более разумно и использовать для производства продуктов, которые нужны нам в обиходе, вторсырье. Я сама хочу одеваться и одевать людей так, чтобы при покупке модного, комфортного и качественного изделия они каждый раз понимали: производство этого изделия нанесло наименьший вред нашей планете! Хочу создавать одежду и аксессуары – обувь, сумки, головные уборы – при производстве которых ни одно животное не пострадало!".

Новая линия уже доступна на matchesfashion.