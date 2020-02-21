Victoria's Secret выкупили новые владельцы

Сегодня стало известно, что бренд нижнего белья Victoria's Secret перекупила частная компания Sycamore Partners. Сделку оценили примерно в $955 млн. Председатель правления L Brands (компании, которая владела маркой до этого) и исполнительный директор Лесли Векснер уйдет в отставку, но останется в совете директоров в качестве почетного председателя.

"Я думаю о бесконечных возможностях, которые открываются перед этой компанией. И я думал о том, как я вписываюсь в эту картину", – сообщил Векснер в письме ко всем сотрудникам компании. "После этих размышлений я решил, что сейчас – самое подходящее время для того, чтобы передать бразды правления новому руководству".

Новому владельцу компании придется решать множество проблем, которые накопились за последние пару лет. Устаревшая корпоративная культура, разобщенность с потребителем, изрядное количество нераспроданного товара и самое главное – огромный имиджевый кризис. Марка не смогла адаптироваться к меняющимся потребительским предпочтениям, поскольку трафик в торговых центрах сократился. Сам Лесли Векснер был замешан в деле Джеффри Эпштейна, покойного нью-йоркского финансиста, обвиненного в сексуальной торговле несовершеннолетними. В феврале газета The New York Times сообщила, что в корпоративной культуре Victoria's Secret имели место "запугивание и харассмент сотрудников и моделей". Помимо этого, генеральные директора марки дали несколько интервью, в которых сообщали, что не готовы пускать на подиум плюс-сайз и трансгендерных моделей, что вызвало общественный резонанс. Буквально через несколько недель после этого интервью марка все-таки выпустила рекламную кампанию с участием плюс-сайз моделей, чем вызвала ещё более негативную реакцию – пользователи обвинили её руководство в лживости намерений.

Но, как оказалось, Sycamore Partners специализируется на решении таких кризисных ситуаций. Например, именно они решали вопросы холдинга Nine West, когда тот оказался на грани банкротства.

В любом случае, пока Victoria's Secret остается главным игроком на рынке нижнего белья в мире, несмотря на значительное падение уровня продаж.