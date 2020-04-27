Ещё несколько лет назад для того, чтобы больше людей смогло узнать о тайнах ювелирного искусства, дом Van Cleef & Arpels создал собственную школу. Каждый месяц школа предлагает широкий выбор занятий и лекций, которые проводятся на французском и английском языках в здании на Вандомской площади в Париже.

В период карантина бренд открыл онлайн-доступ к школе. Теперь все желающие могут больше узнать о ювелирном деле, истории ювелирных украшений, истории камней, дизайне изделий и часов. Все курсы читаются мастерами из действующих институций – L'École Van Cleef & Arpels заключила соглашение с пятью университетами во Франции и Японии: Галереей драгоценностей парижского Музея декоративного искусства, Национальным музеем естественной истории, университетом Ренн II, парижской Школой декоративно-прикладного искусства им. Буля и Киотским университетом искусства и дизайна.

Все уроки на сайте школы разделены на три блока: история украшений (это больше введение в историю искусств), вселенная драгоценных камней и техника изготовления. Как такового порядка нет, все видео можно смотреть в любой очередности.