В Казахстане стала доступна коллаборация The Simpsons x Vans

В прошлом году культовому мультсериалу, который стал иконическим произведением поп-культуры, исполнилось 30 лет. Если быть точнее, в 1989 году семья Симпсонов впервые появилась на экране. В честь этого Vans решили выпустить специальную лимитированную коллекцию, посвященную одной из самых известных семей анимационного мира.

Одним из ключевых предметов капсулы стали кеды Sk8-Hi, украшенные изображениями главных героев — Мардж, Гомера, Барта, Лизы и Мэгги. В коллекции также представлены пары Old Skool с Мо и сестрами Бувье, сандалии Slide-On, покрытые знаменитыми розовыми пончиками. Также в коллекцию вошли футболки, худи, панамки, рюкзаки и другие аксессуары, которые отсылают к знаменитым сценам культового сериала и его главным героям. Среди самых интересных вещей - футболки с портретом всего семейства, поясные сумки с надписью Lisa Simpson for President и скейтерские рюкзаки El Barto с хулиганским изображением Барта Симпсона.

Приобрести всю коллекцию можно уже сейчас - в алматинском бутике бренда Intertop в ТРЦ MEGA Alma-Ata и в интернет-магазине intertop.kz.