Симон Роша в сотрудничестве с H&M представили новую коллекцию для всей семьи: капсула включает женскую, мужскую и детскую одежду.

Выход коллекции совпал с десятилетием бренда Simone Rocha и стал результатом переосмысления прежних работ лондонского дизайнера: уже знакомые формы и силуэты, тартаны, плиссированный тюль и цветочные принты - Simone Rocha x H&M раскрывает источники вдохновения, которые определили историю бренда. Коллекцию отличают воздушный крой, отделка бисером, розово-красная цветовая гамма.

Коллекция поступит в продажу в магазин H&M в ТРЦ MEGA Alma-Ata (Розыбакиева, 247А) 11 марта 2021 года.

«Я невероятно рада совместной работе с H&M над этой особенной коллекцией. Это действительно праздник знаковых силуэтов и деталей моего бренда и вдохновения, которые сформировали меня. Как дизайнер и как покупатель, я была большим поклонником коллабораций H&M с Maison Margiela, Альбером Эльбазом и Comme des Garçons – это такой невероятный список талантов, частью которого мне тоже хочется стать».