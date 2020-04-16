Отменен финал ежегодной премии LVMH Prize

Месяц назад премия молодых дизайнеров LVMH Prize объявила своих финалистов, но из-за сложившейся ситуации с Covid-19 организаторы решили отменить финал, который должен был состоятся пятого июня. Призовой фонд в €300 000 будет равномерно поделен между всеми финалистами, каждый получит по €37 500.

В списке финалистов - токийский дизайнер женской одежды Томо Коидзуми, осенью 2019 года покоривший гостей New York Fashion Week мегагофрированными платьями из полиэстеровой органзы, второй в истории южноафриканский финалист Синидзо Хумало и дуэт дизайнеров из Лондона Chopova Lowena.

Кроме того, приз за второе место Karl Lagerfeld Prize (а это 150 000 евро) будет направлен в фонд помощи молодых дизайнеров.

“С момента своего создания премия LMVH способствовала развитию молодых талантов”, – рассказала Дельфина Арно, исполнительный вице-президент Louis Vuitton и основательница премии в своём официальном заявлении. “Каждый год премия привлекает внимание молодых дизайнеров со всего мира и поддерживает развитие их бренда. В это непростое время фонд подчеркивает основную миссию LVMH Prize, поддерживая наших победителей.”

Напомним, что недавно Vogue и CFDA также приняли решение об оказании финансовой поддержки модным брендам.