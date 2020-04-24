Объект желания: мужская сорочка Prada Bowling

У дома Prada давняя любовь с боулингом - эстетикой этого спорта Миучча Прада вдохновляется из года в год. Классическая сумка Bowling - обязательный элемент женских коллекций - в этом году празднует свой двадцатилетний юбилей. Впервые она была представлена в 2000 году в коллекции весна-лето.

В мужском сегменте есть свой бессменный хит, который составляет основу базовых коллекций, переходящих из сезона в сезон. Это Prada Bowling Shirt - рубашка прямого силуэта с коротким рукавом и остроугольным заутюженным воротником. Каждый сезон сорочка перевыпускается в фирменных цветах коллекции.

На днях вышла обновленная версия. Теперь рубашка доступна в темно-синем цвете с крупным цветочным узором, в варианте с деликатной бело-голубой полоской и в лаконичной полностью белой версии. Все варианты можно также заказать сшить по индивидуальным меркам.

Для осуществления резерва можно связаться с консультантом местного бутика Prada.