Неделю мужской моды в Париже проведут онлайн

Из-за пандемии коронавируса во всем мире были отменены запланированные мероприятия, в том числе и недели мод. Но недавно представители Французской федерации моды сообщили, что показы пройдут в новом формате. Так, неделя мужской моды пройдет с 9 по 13 июля в формате видеозаписей в виртуальном шоу-руме Sphere. «Это мероприятие, предназначенное для профессионалов, будет доступно широкой аудитории», – отметили в федерации моды.

Традиционно Париж завершает список городов, где проходят показы мужских коллекций. Как правило, перед парижской неделей моды показы проходят в Лондоне и Милане. Национальная палата моды Италии и Британский совет моды также ранее сообщили о переводе своих показов в онлайн-формат.