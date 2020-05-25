В прошлую пятницу Louis Vuitton представили новую модель сумки - LV Pont 9, что также ознаменовало выпуск новой линии кожаных изделий. Новинка LV Pont 9 вдохновлена Парижем и названа в честь знаменитого старинного моста Pont Neuf, расположенного напротив парижской штаб-квартиры Louis Vuitton.

Креативный директор Николя Гескьер по-новому интерпретировал архивный логотип 1930-х годов Louis Vuitton Circle и использовал его как акцентную деталь дизайна, которая украшает застежку и ремешок. Сумка выполнена из телячьей кожи и доступна в классическом черном и кремовом оттенках, а также в более ярких цветах - оранжевом Summer Gold, розовом Rose Dahlia и голубом Bleu Orage.

Сумка LV Pont 9 уже доступна в Алматы для предзаказа.