Компания Viled, главный казахстанский дистрибьютор люксовых товаров, запустила онлайн-магазин. Площадка заработает с 22 апреля. Доставляться товары будут по Алматы и Нур-Султану.

На сайте будет представлен весь ассортимент Saks Fifth Avenue, который на время карантина прекратил совю работу. Наряду с коллекциями для женщин, будет доступна одежда, обувь и аксессуары для мужчин, в том числе и ранее не представленные онлайн марки Gucci, Valentino, Eton, Castello D'Oro и Capobianco. Также на сайте есть детский отдел с брендами Burberry, Ralph Lauren, Eirene, Missouri, Il Gufo, Rondinella, а также детскими линиями Gucci, Givenchy, Versace и MSGM.

Помимо одежды, на платформе будут частично представлены декоративная и уходовая косметика, нишевая парфюмерия и товары для дома. Посмотреть полный список продукции можно на сайте уже сейчас.