H&M и австралийский бренд спортивной одежды P.E Nation объявили о создании новой коллекции из экологичных материалов. В неё войдут спортивная одежда, купальники, нижнее белье из органического хлопка и переработанного полиэстера, а также аксессуары в виде поясных сумок.

“Сотрудничая с H&M, мы хотим, чтобы женщины во всем мире чувствовали себя уверенно, жили динамично и одевались модно. Коллекция идеально подойдет для повседневной носки, благодаря своей функциональности и стильным цветовым сочетаниям”, – рассказали Пип Эдвардс и Клэр Трегонинг, соучредители P.E Nation.

Коллекция P.E Nation x H&M будет доступна в избранных магазинах по всему миру, в том числе и в Алматы – с 5 марта в ТРЦ MEGA Alma-Ata (ул. Розыбакиева, 247 А).