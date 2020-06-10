H&M Казахстан сделали пожертвование медучреждениям и благотворительным фондам

Казахстанское подразделение H&M сделало пожертвование благотворительным фондам и медучреждениям в Казахстане – акция прошла в рамках борьбы с экономическими и социальными последствиями пандемии коронавируса.

В рамках инициативы более 8000 единиц текстиля женской, мужской и детской одежды было передано благотворительным фондам "Саби", "Аяла" и "Дара", "Центру поддержки детей в трудной жизненной ситуации", "SOS Детские деревни", "Детский дом №1", "SOS Дома юношества", "Дому ребенка №2", "Центру оказания специальных социальных услуг" и "Медицинскому университету Семея". Так H&M Казахстан присоединились к мировому сообществу H&M, реализовавшему благотворительные акции в России, Швеции, Турции, Нидерландах и Китае.

"В связи с серьезными экономическими последствиями пандемии COVID-19, мы решили оказать поддержку и помощь благотворительным фондам в Казахстане. H&M Казахстан передает текстиль центрам поддержки детей, детским домам, малообеспеченным семьям, медицинским работникам и другим группам граждан, оказавшимся в сложной жизненной ситуации", – сообщил генеральный директор H&M Россия, Казахстан и Беларусь Саэд Эль-Ашкар.