H&M Foundation пожертвует 500 000 долларов на борьбу с COVID-19

H&M Foundation – некоммерческий фонд, созданный и финансируемый семьей основателя H&M Стефана Перссона и акционерами H&M, - объявил о том, что пожертвует 500,000 американских долларов Фонду по борьбе с коронавирусом (COVID-19 Solidarity Response Fund). Фонд по борьбе с коронавирусом был создан по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для того, чтобы подготовить страны к коронавирусной инфекции, помочь им предотвратить, выявить и среагировать на COVID-19. Одними из главных целей Фонда стали исследование вируса, разработка вакцин, тестов и методов лечения. COVID-19 Solidarity Response Fund – единственный фонд в который компании и частные лица могут вносить пожертвования по борьбе с пандемией. H&M Foundation не единственный, пожертвования в COVID-19 Solidarity Response Fund сделали Google и Facebook.

"Мы все столкнулись с чрезвычайной ситуацией, решение которой требует совместных усилий. Пожертвование H&M Foundation будет направлено на защиту уязвимых групп пациентов путем создания отделений интенсивной терапии, а медицинских работников – обеспечением средствами защиты. Мы призываем всех, кто хочет помочь, внести свой вклад”, – говорит Диана Амини, глобальный менеджер фонда H&M Foundation.