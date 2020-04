Пять финалистов премии Global Change Award 2020 с инновационными идеями в сфере моды получат грант в 1 миллион евро от некоммерческого фонда H&M Foundation. Цель этой премии, которую уже проводят пятый год и называют "Нобелевской премией моды", - поиск и поддержка инноваций, способных сделать вклад в экологичное будущее моды. В этом году было получено 5893 заявок из 175 стран, но в итоге были отобраны следующие проекты: Incredible Cotton by GALY (хлопок, выращенный в лаборатории), Feature Fibre by Werewolf (ткань из белковой ДНК), Tracing Threads by TextileGenesis («умное» отслеживание экологичных волокон с помощью технологии блокчейн), Zero Sludge by SeaChange Technologies (фильтрация сточных вод) и Airwear by Fairbrics (преобразование углекислого газа в экологичный полиэстер).

"H&M Foundation продолжает поддерживать предпринимателей и новаторов. Каждый год меня поражают идеи, представленные на премии Global Change Award. Эти инновации бросают вызов нашим привычным представлениям о моде. Мы должны отказаться от устаревших, линейных моделей и решительнее двигаться навстречу экологичной моде будущего, где забота о планете - главный приоритет," - отозвался Карл-Йохан Перссон, член правления фонда H&M Foundation

Помимо гранта, финалисты получат доступ к годовой программе-акселератору, которая поможет значительно ускорить реализацию их проектов. Совместная программа H&M Foundation, Accenture и Королевского Технологического Института (KTH) поможет связать победителей с индустрией моды и ускорить процесс внедрения их инноваций на рынок.