Gucci отменяют показ из-за коронавируса

Показ круизной коллекции Gucci должен был состояться в Сан-Франциско. Неопределённость, вызванная вспышкой коронавируса, вынудила компанию отменить мероприятие 18 мая в качестве меры предосторожности. «Решение о новом времени и месте показа будет объявлено позднее, как только ситуация прояснится. В настоящее время мы думаем обо всех тех, кто пострадал во всем мире», – комментирует представитель итальянского бренда.

В свою очередь, Ralph Lauren сообщили, что также отменяют апрельский показ в Нью-Йорке. «В свете сохраняющейся неопределенности, связанной с новым коронавирусом во всем мире, мы решили отменить показ осенней коллекции – в качестве меры предосторожности и из уважения к нашим командам, партнерам и потребителям. Наше основное внимание уделяется их здоровью и безопасности», – заявляет представитель Ralph Lauren. И это не единственный модный дом, который внес изменения в график запланированных показов: в списке – Ralph Lauren, Versace и Prada. Так, Versace отменили свой показ, запланированный на 16 мая в США, а Prada – 21 мая в Токио.

Напомним, что во время миланской недели моды Giorgio Armani не стал отменять показ, однако провёл его в закрытом режиме, попросив гостей не приходить на показ 23 февраля. Прямая трансляция велась на сайте Armani из пустого театра.