После карантина Esentai Mall представили новую концепцию развития молла, адаптированную под новые условия жизни в городе. New Reality включает в себя две идеи: технологии и переход в онлайн пространство, а также возвращение к природе и поиск «устойчивых» способов взаимодействия с ней.

Концепция New Reality была разработана командой Esentai Mall во время карантина. Эта тема станет заглавной для проектов Esentai Mall в 2020-м году. Также команда молла выпустила специальную рекламную кампанию в честь начала Summer Sale. Она снята на фоне пейзажей высокогорного плато Ассы, отсылая к теме природы. За технологичный аспект отвечает инстаграм-маска с AR эффектом, разработанная художниками 404.zero, Кристиной Карпышевой и Сашей Лециусом, создающими аудиовизуальные проекты на стыке видеоарта, 3-D моделирования и электронной музыки и новый плейлист от талантливого дизайнера Константина Шиляева (Fakoshima).