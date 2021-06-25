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Kazakhstan
Dzhanelli Jewellery будет представлен на выставке J-1 Kazakhstan

Новости | Мода

Dzhanelli Jewellery будет представлен на выставке J-1 Kazakhstan

Текст: Buro247.kz


C 30 июня по третье июля в Казахстане пройдет выставка J-1 Kazakhstan. Впервые здесь будет выставлены украшения бренда Dzhanelli Jewellery. Основатели бренда делают упор на индивидуальности и сильном внутреннем "Я". Мастера ювелиры Dzhanelli переплетают традиционные техники ювелирного искусства с новейшими технологиями. Это high jewellery art, где в основе лежит не поверхностное веяние моды, а сам владелец.

Жители Нур-Султан смогут увидеть и приобрести украшения в период выставки. 

Dzhanelli Jewellery будет представлен на выставке J-1 Kazakhstan (фото 1)
Dzhanelli Jewellery будет представлен на выставке J-1 Kazakhstan (фото 2)
Dzhanelli Jewellery будет представлен на выставке J-1 Kazakhstan (фото 3)
Dzhanelli Jewellery будет представлен на выставке J-1 Kazakhstan (фото 4)
Dzhanelli Jewellery будет представлен на выставке J-1 Kazakhstan (фото 5)
Dzhanelli Jewellery будет представлен на выставке J-1 Kazakhstan (фото 6)
Dzhanelli Jewellery будет представлен на выставке J-1 Kazakhstan (фото 7)
Dzhanelli Jewellery будет представлен на выставке J-1 Kazakhstan (фото 8)
Dzhanelli Jewellery будет представлен на выставке J-1 Kazakhstan (фото 9)
Dzhanelli Jewellery будет представлен на выставке J-1 Kazakhstan (фото 10)
Dzhanelli Jewellery будет представлен на выставке J-1 Kazakhstan (фото 11)

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