Dzhanelli Jewellery будет представлен на выставке J-1 Kazakhstan

C 30 июня по третье июля в Казахстане пройдет выставка J-1 Kazakhstan. Впервые здесь будет выставлены украшения бренда Dzhanelli Jewellery. Основатели бренда делают упор на индивидуальности и сильном внутреннем "Я". Мастера ювелиры Dzhanelli переплетают традиционные техники ювелирного искусства с новейшими технологиями. Это high jewellery art, где в основе лежит не поверхностное веяние моды, а сам владелец.

Жители Нур-Султан смогут увидеть и приобрести украшения в период выставки.