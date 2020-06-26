Dior объявили о старте онлайн-продаж капсульной коллекции с Nike

Новая коллекция Air Dior Capsule, в которую вошли Air Jordan 1 High / Low OG, была представлена в декабре прошлого года. Презентация прошла на показе Kim Jones ‘Fall 2020 в Майями. На днях компания объявила о старте продаж. Каждый сможет купить только одну пару обуви.

Капсульная коллекция вдохновлена стилем 80-х и Майклом Джорданом - иконой того времени. В коллекции представлены классические силуэты из архивов Jordan и Dior, а также традиционные предметы спортивного гардероба. "Мне нравится смешивать разные идеи из разных миров - марки JordanBrand и Dior являются символами абсолютного совершенства в своих нишах. Их объединение означает создание чего-то абсолютно нового и завораживающего", - рассказал Ким Джонс, креативный директор мужских коллекций Dior. Аксессуары и обувь будут доступны с 8 июля в флагманских бутиках Лондона, Парижа, Нью-Йорка и в некоторых других магазинах по всему миру. Лимитированная коллекция уже доступна для ознакомления на официальном сайте.