Damiani поддержат борьбу против вируса COVID-19

Мы уже рассказывали о том, как бренды сегодня переходят на "человеческий" маркетинг. Постепенно это становится повсеместным трендом – компании разных стран по очереди присоединяются к борьбе с пандемией, внося посильный вклад. Так, на днях ювелирная компания Damiani сообщила о своих мерах по противодействию коронавирусу.

В ближайшие сроки компания направит пожертвование в размере более 100 000 евро больницам Италии, часть средств выделит университету Humanitas в Роззано – для поддержки научных исследований COVID-19. Вдобавок Damiani пожертвуют итальянским больницам маски и другие средства индивидуальной защиты, чтобы все медицинские сотрудники могли работать в безопасной среде. Также под государственные нужды будет выделена территория строящегося объекта Damiani.

"В это трудное время мои брат и сестра решили внести конкретный вклад в мировую борьбу с вирусом. Помимо пожертвований, мы решили предоставить органам гражданской защиты 12 000 квадратных метров площади нового производственного объекта Damiani. Выделенная площадь может быть использована как больничное пространство, приют для бездомных или склад. Мы считаем, что сейчас важно объединиться – каждый может внести свой вклад", – рассказал Гвидо Дамиани, президент Damiani Group.

Свой вклад могут сделать и клиенты Damiani. При покупке камней Damiani, Salvini или Venini компания сделает дополнительные пожертвования в фонд борьбы с коронавирусом. Также покупатель получит скидку, и эту сумму он может передать в поддержку больницы или другой организации.