Chopard представили новый фильм – Happy Diamonds

"Бриллианты счастливее, когда они свободны!" – воскликнула мать создательницы часов Каролины Шойфеле, увидев их впервые. Это и стало лейтмотивом кампании Chopard и фильма 'Happy Diamonds'.

Лицом рекламной кампании стала Джулия Робертс, режиссером фильма выступил Ксавье Долан. Оригинальный взгляд режиссера, энергия и очарование Джулии Робертс и ликующий танец бриллиантов сошлись воедино в этом короткометражном фильме. Камни, заложенные в капсулу, перенимают свободу движений обладательницы часов, озаряя своим светом весь мир.

"Счастливые бриллианты" следуют ритму ваших эмоций. Они сияют, отражая ваше счастье, и вдохновляют тех, кто рядом", – так считает Каролина Шойфеле.