Chanel объявила о масштабной экологической миссии

Компания опубликовала стратегию, направленную на улучшение мировой экологической обстановки, в соответствии с Парижским соглашением 2015 года. Так, Chanel хочет помочь в реализации масштабного проекта по снижению глобального повышения температуры до 1,5 ° C.

Амбициозная программа сосредоточена вокруг четырёх основных целей - сократить выбросы на 50% к 2030 году, снизить на 40% в цепочке поставок на единицу продукции, а к 2025 году перейти на стопроцентную возобновляемую электроэнергию. Третьим пунктом станет компенсация остаточных выбросов углерода. Кроме того, на этом обязательства компании не заканчиваются. Заключительная цель бренда состоит в том, чтобы финансово помочь территориям, уже пострадавшим от изменения климата, выделив при это 25 миллионов долларов.

Ранее, в августе прошлого года, множество компаний подписали пакт о моде на саммите «Большой семёрки». Наряду с Chanel соглашение подписали такие крупные компании, как Kering, владеющие Gucci, Saint Laurent и тд, а также Inditex - мировой лидер в сфере мировой розничной торговли. Из чего следует, что сейчас Chanel находится в постоянном поиске научных исследований и решений. Инвестируя в соответствующие проекты, бренд помогает разработке новых технологических проектов. Например, недавно Chanel подписала соглашение о партнёрстве со стартапом Sulapak, который разрабатывает упаковку из биоразлагаемых натуральных материалов. Также Chanel приобрел пакет акций компании «Evolved by Nature», которая занимается разработкой продуктов на основе биоматериалов. Их технология Activated Silk производит жидкий шёлк - нетоксичную альтернативу химическим веществам. Также компания предприняла и внутренние меры. Стремясь снизить вредные выбросы в атмосферу, Chanel уменьшила размер упаковки, сотрудников попросили заменить рабочие поездки на видеоконференции. Увеличено количество возобновляемых технологий и солнечных батарей на всех заводах - от Нью-Джерси до Швейцарии и Шанхая.

«Мы несем ответственность за то, чтобы быть на передовых позициях, особенно в отношении климатической стратегии, и мы принадлежим к небольшой группе компаний, которые ведут эту деятельность», - сказал главный директор компании Андреа д'Авак.