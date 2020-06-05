CFDA вводят инициативы по борьбе с расизмом

2 июня CFDA провели заседание совета директоров. Как оказалось, совет модных дизайнеров Америки подготовил ряд инициатив. Их цель - достижение расового равенства и толерантности в индустрии моды.

"Темнокожие люди в этой стране переживали годы несправедливости, связанные с такими институциональными структурами, как рабство, сегрегация, массовое заключение под стражу, жестокость полиции, а также экономическое и избирательное подавление. Сообщество темнокожих испытывает гнев и разочарование в дополнение к последствиям глобальной пандемии, которая сильнее всего поразила цветные сообщества», - отметили в своём письме председатель Том Форд и Стивен Колб, президент и главный исполнительный директора из CFDA.

В программу инициатив, которые уже вступили в силу, входит трудоустройство темнокожего населения в разные отрасли модной индустрии. Программа стажировки и наставничества будет реализована для темнокожих студентов в компаниях известных брендов с открытыми вакансиями. Для своих членов, Совет модных дизайнеров предоставит учебную программу, целью которой является просвещение сотрудников о необходимости расового разнообразия и интеграции представителей всех рас. Кроме того, CFDA продемонстрировали поддержку, объявив о немедленных взносах и планируемых благотворительных сборах. Средства будут направлены в NAACP и Campaign Zero, - организации, которые защищают права афроамериканцев.