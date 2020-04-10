Alexander McQueen выпустили два плейлиста, в которых собраны саундтреки всех предыдущих показов. Марка поручила создание девятичасовой музыкальной подборки Джону Гослингу. Джон уже более двадцати лет отвечает за музыкальное сопровождение показов модного дома. В подборку вошло множество знакомых нам композиций. К примеру, концерт Моцарта Piano Concerto No 23 in A, пьеса Филипа Гласса из саундтрека к фильму «Часы», работы Ханса Циммера из «Интерстеллара», исландцев Ólafur Arnalds и Jóhann Jóhannsson, а также британского композитора Изобель Уоллер-Бридж. Она работала над музыкальным оформлением показа весна-лето 2020.

Помимо этого, на сайте фонда Sarabande можно ознакомиться с программой McQueen Creators, которая предлагает еженедельные образовательные лекции с участием ключевых модных деятелей индустрии.