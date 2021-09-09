Кьяра Ферраньи стала амбассадором Hublot

Итальянский блогер и дизайнер Кьяра Ферраньи была названа глобальным амбассадором швейцарского часового бренда Hublot. Она присоединилась к футболистам Пеле и Килиану Мбаппе, теннисисту Новаку Джоковичу, легкоатлетам Усэйну Болту и Дине Эшер-Смит. Об этом пишет WWD.

«Сочетание увлеченности и целеустремленности сделало меня такой, какая я есть, с точки зрения всех моих ролей и превратило меня в деловую женщину. То же самое сочетание сделало Hublot той компанией, которой она является сегодня», — отметила Ферраньи в официальном заявлении.

В дебютной кампании для Hublot Кьяра позирует с часами Big Bang Integral King Gold.