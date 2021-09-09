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Кьяра Ферраньи стала амбассадором Hublot

И снялась в кампании часов из коллекции Big Bang

Текст: Buro247.kz


Итальянский блогер и дизайнер Кьяра Ферраньи была названа глобальным амбассадором швейцарского часового бренда Hublot. Она присоединилась к футболистам Пеле и Килиану Мбаппе, теннисисту Новаку Джоковичу, легкоатлетам Усэйну Болту и Дине Эшер-Смит. Об этом пишет WWD

«Сочетание увлеченности и целеустремленности сделало меня такой, какая я есть, с точки зрения всех моих ролей и превратило меня в деловую женщину. То же самое сочетание сделало Hublot той компанией, которой она является сегодня», — отметила Ферраньи в официальном заявлении.

В дебютной кампании для Hublot Кьяра позирует с часами Big Bang Integral King Gold. 

Кьяра Ферраньи стала амбассадором Hublot (фото 1)
Кьяра Ферраньи стала амбассадором Hublot (фото 2)

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