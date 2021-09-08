Pantone представил палитру Недели моды в Нью-Йорке весна-лето 2022

Институт Pantone представил палитру стартовавшей сегодня Недели моды в Нью-Йорке, на которой будут показаны новые весенне-летние коллекции. Они включили в нее пятнадцать цветов — десять сезонных и пять базовых.

По мнению экспертов Pantone, весной и летом следующего года будут наиболее актуальны пастельно-голубой (Spun Sugar, 12-4401), пудрово-розовый (Gossamer Pink, 13-1513), ярко-малиновый (Innuendo, 18-2042), темно-синий (Skydiver, 19-4151), солнечно-желтый (Daffodil, 14-0850), оттенок покрытого льдом озера (Glacier Lake, 16-4118), «морская волна» (Harbor Blue, 18-4728), кофейный (Coca Mocha. 18-1019), георгиновый (Dahlia, 18-3324) и красный (Poinciana, 18-1564). Они дополнят снежно-белый (Snow White, 11-0602), бежевый (Perfectly Pale, 13-0003), базиликовый (Basil, 16-6216), бледно-серый (Northern Droplet, 14-4104) и цвет маковых зерен (Poppy Seed, 18-4004).

«Палитра весны 2022 года объединяет конкурирующие между собой желания приятных знакомств и радостных приключений за счет ряда успокаивающих и неподвластных времени цветов, а также радостных оттенков, которые настраивают на игривый лад», — отметила исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман.