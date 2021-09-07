Стали известны победители конкурса LVMH Prize 2021 года

Сегодня в парижском Louis Vuitton Foundation состоялась церемония награждения победителей ежегодного конкурса LVMH Prize. Их отбором занималось профессиональное жюри, в состав которого вошли дизайнеры Ким Джонс, Вирджил Абло, Джонатан Андерсон, Стелла Маккартни, Мария Грация Кьюри и Марк Джейкобс, исполнительный вице-президент Louis Vuitton и основательница конкурса Дельфин Арно, глава LVMH Fashion Group Сидни Толедано и советник генерального директора концерна Бернара Арно Жан-Поль Клавери.

Главная премия в размере 300 000 евро была присуждена Нэнси Доджаке. Награду имени Карла Лагерфельда с призовым фондом 150 000 евро впервые в истории разделили три финалиста — основатель KidSuper Колм Диллейн, Руи Чжоу и Луханьо Мдинги. Дополнительно все они получат год менторской поддержки от сотрудников LVMH.

Также за LVMH Prize 2021 боролись Кристофер Джон Роджерс, Коннер Ивс, Бьянка Сондерс, новый креативный директор Rochas Шарль де Вильморен и Кика Варгас.