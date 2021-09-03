В конце октября Giorgio Armani проведет показ в Дубае
По случаю десятилетия Armani Hotel Dubai
Giorgio Armani анонсировал новую дату специального показа в Дубае, приуроченного к десятилетию работы отеля итальянского бренда в этом городе. По информации The Business of Fashion, он состоится 26 октября.
Первоначально шоу One Night Only было запланировано на ноябрь 2020 года, но его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.
Ранее подобные показы проходили в Лондоне, Токио, Пекине, Риме, Нью-Йорке и Париже.
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