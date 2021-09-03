В конце октября Giorgio Armani проведет показ в Дубае

Giorgio Armani анонсировал новую дату специального показа в Дубае, приуроченного к десятилетию работы отеля итальянского бренда в этом городе. По информации The Business of Fashion, он состоится 26 октября.

Первоначально шоу One Night Only было запланировано на ноябрь 2020 года, но его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Ранее подобные показы проходили в Лондоне, Токио, Пекине, Риме, Нью-Йорке и Париже.