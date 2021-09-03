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В конце октября Giorgio Armani проведет показ в Дубае

По случаю десятилетия Armani Hotel Dubai

Текст: Buro247.kz


Giorgio Armani анонсировал новую дату специального показа в Дубае, приуроченного к десятилетию работы отеля итальянского бренда в этом городе. По информации The Business of Fashion, он состоится 26 октября. 

Первоначально шоу One Night Only было запланировано на ноябрь 2020 года, но его пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. 

Ранее подобные показы проходили в Лондоне, Токио, Пекине, Риме, Нью-Йорке и Париже. 

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