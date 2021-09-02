Zara выпускает коллекцию одежды и товаров для дома вместе с Kassl Editions

Испанский бренд Zara анонсировал коллаборацию с молодой нидерландской маркой Kassl Editions, вещи которой представлены на Net-a-Porter и Browns. Об этом пишет The Business of Fashion.

В рамках сотрудничества команда Kassl Editions создала для Zara как несколько моделей женской одежды, так и серию товаров для дома: шкафов, зеркал, ковров, декоративных объектов. Они будут презентованы в рамках интерьерной выставки Salone del Mobile, которая пройдет в Милане с 5 по 10 сентября.

Аналитик инвестиционного банка RBC Capital Markets Ричард Чемберлен предполагает, что подобные коллаборации могут изменить имидж и расширить аудиторию Zara.

Продажи коллекции стартуют 12 сентября — в избранных магазинах Zara и онлайн.