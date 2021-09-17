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Saint Laurent запустил арт-журнал Fanzine

Он дебютировал номером с фотографиями Индиго Льюин

Текст: Buro247.kz

17.09.21, 19:23

Креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло представил дебютный номер журнала Fanzine. Для работы над ним он будет привлекать творческих профессионалов со всего мира. Первой стала британская художница и фотограф Индиго Льюин. Об этом пишет Hypebeast

Индиго отобрала снимки из своего архива, на которых запечатлены близкие ей люди. Также в Fanzine вошли ее заметки, что превратило журнал в подобие личного дневника. 

Saint Laurent запустил арт-журнал Fanzine (фото 1)
Saint Laurent запустил арт-журнал Fanzine (фото 2)
Saint Laurent запустил арт-журнал Fanzine (фото 3)
Saint Laurent запустил арт-журнал Fanzine (фото 4)
Saint Laurent запустил арт-журнал Fanzine (фото 5)
Saint Laurent запустил арт-журнал Fanzine (фото 6)
Saint Laurent запустил арт-журнал Fanzine (фото 7)
Saint Laurent запустил арт-журнал Fanzine (фото 8)
Saint Laurent запустил арт-журнал Fanzine (фото 9)
Saint Laurent запустил арт-журнал Fanzine (фото 10)
Saint Laurent запустил арт-журнал Fanzine (фото 11)
Saint Laurent запустил арт-журнал Fanzine (фото 12)

В честь запуска Fanzine в концептуальных бутиках Saint Laurent Rive Droite в Париже и Лос-Анджелесе открылась выставка фотографий Индиго Льюин.

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