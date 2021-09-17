Saint Laurent запустил арт-журнал Fanzine

Креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло представил дебютный номер журнала Fanzine. Для работы над ним он будет привлекать творческих профессионалов со всего мира. Первой стала британская художница и фотограф Индиго Льюин. Об этом пишет Hypebeast.

Индиго отобрала снимки из своего архива, на которых запечатлены близкие ей люди. Также в Fanzine вошли ее заметки, что превратило журнал в подобие личного дневника.

В честь запуска Fanzine в концептуальных бутиках Saint Laurent Rive Droite в Париже и Лос-Анджелесе открылась выставка фотографий Индиго Льюин.