Джонатан Андерсон обновил сумку Loewe 1970-х годов

Креативный директор Loewe Джонатан Андерсон представил обновленную сумку Amazona, которая была разработана еще в 1975 году. Запуск приурочен к 175-летию испанского бренда. Об этом пишет Hypebae.

Новая Amazona доступна в двух размерах и двух вариантах исполнения — полностью из кожи или с текстильной вставкой в монограммах Loewe. Среди расцветок есть нейтральная черная и зеленая, напоминающая мякоть спелого авокадо.

Стоимость сумки варьируется от 2 650 до 3 450 долларов (от 192 049 до 250 026 рублей).