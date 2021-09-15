Основатель A Bathing Ape Ниго стал новым арт-директором Kenzo

Дизайнер и музыкант Ниго, известный как основатель популярных марок A Bathing Ape и Human Made, назначен новым арт-директором Kenzo. К своим обязанностям он приступит 20 сентября, а дебютную коллекцию покажет в январе на Неделе моды в Париже. Об этом пишет WWD.

«Я родился в год, когда Кензо Такада открыл свой первый магазин в Париже. Мы окончили одну и ту же фэшн-школу в Токио. В 1993 году, когда Kenzo присоединился к группе LVMH, я начал свою карьеру в индустрии моды, — отметил Ниго в официальном заявлении. — Я хотел бы поблагодарить Бернара Арно и Сидни Толедано за предоставленную мне прекрасную возможность».

Ниго сменит Фелипе Оливейра Баптисту, который покинул Kenzo летом после истечения срока контракта. До него брендом занимались Умберто Леон и Кэрол Лим из Opening Ceremony.